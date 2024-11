Fluminense quer manter o lateral Diogo Barbosa para 2025, mas aguarda desfecho do Brasileirão para negociar renovação

Durante a parada para a Data Fifa desse mês, o Fluminense aproveita para se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas com o fim do calendário se aproximando, o clube também começa a pensar na temporada seguinte. A montagem do elenco é dúvida no clube e alguns debates já começaram.

Uma das prioridades da diretoria é renovar com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. A situação ainda não evoluiu para propostas na mesa, mas deve acontecer em breve. A discussão sobre renovações passa primeiro pela incerteza de permanência na Série A para 2025.

Em caso de rebaixamento, o investimento do Tricolor seria afetado drasticamente. O clube segue com a postura de aguardar o final da competição nacional para debater questões contratuais.

Assim como Diogo, o Fluminense também tem Manoel, Felipe Melo, Lucumí e Marquinhos nos últimos meses de contrato. Felipe Alves, pouco aproveitado, é um que não deve seguir para 2025.



Diogo Barbosa chegou ao Tricolor em junho de 2023 e foi reserva de Marcelo sob o comando de Fernando Diniz. Após a troca de comando e a chegada de Mano Menezes, com quem já havia trabalhado anteriormente, o lateral ganhou mais espaço e tornou-se titular da posição no Fluminense. Hoje, seu reserva é Gabriel Fuentes, visto que o camisa 12 deixou o clube.