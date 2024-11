Presidente do Botafogo elogia, mas diz que não gostaria de Neymar no clube

Presidente do Botafogo diz que não gostaria de Neymar no clube - Foto: Reprodução/Instagram

Presidente do Botafogo diz que não gostaria de Neymar no clube - Foto: Reprodução/Instagram

Nas últimas horas, o retorno de Neymar ao futebol brasileiro ganhou força. O craque pode voltar ao Santos, clube que o revelou, para a temporada de 2025. Fora do restante de 2024 após uma lesão na parte posterior da coxa direita, Neymar não é unanimidade. Quem pensa assim é o presidente do Botafogo, Durcesio Mello.

O camisa 10 tem até uma certa relação com o Glorioso. De forma "indireta". A irmã do atacante, Rafaella Santos, é torcedora assumida do clube carioca. Mas isso não quer dizer que o Botafogo devesse tentar uma contratação. O presidente do clube associativo revelou que seria contra uma chegada de Neymar ao Alvinegro.

Em entrevista, Durcesio disse: "Deus me livre [faz sinal com a cabeça de que não queria no Botafogo]. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo."

Leia também:

▶ Tronco humano é encontrado boiando em Ponta Negra, Maricá

▶ Niterói recebe o Pan-Americano de Canoa Havaiana a partir de terça-feira

Durcesio aproveitou para falar sobre alguns reforços para o futuro do clube: "O scout já está trabalhando para o ano que vem porque sabe que vai haver perdas, provavelmente o Igor Jesus. Vamos ganhar os títulos primeiro."



A conversa foi com o canal "Resenha Alvinegra". Vale lembrar que ele não tem controle sobre o futebol do Botafogo. O Glorioso está na final da Conmebol Libertadores e lidera o Campeonato Brasileiro de 2024.