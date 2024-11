Com São Januário se aproximando de reforma, confira números do Vasco como mandante em outros estádios desde 2014

Assim que a reforma de São Januário for iniciada, o Vasco precisará passar por uma mudança de casa temporariamente. As obras estavam previstas para começar em janeiro de 2025, mas o presidente Pedrinho afirmou que haverá um atraso por conta de trâmites burocráticos.

Mesmo assim, o torcedor do Vasco se pergunta onde o clube irá mandar seus jogos durante o processo das obras, que devem durar cerca de 3 anos. Maracanã e Nilton Santos surgem como as principais, e melhores na visão da diretoria, escolhas possíveis. Para isso, o cruzmaltino precisará se acertar com os outros clubes cariocas. Flamengo e Fluminense dividem a administração do Maraca, e o Botafogo é quem manda no Estádio Nilton Santos.

Com isso, claro, outras opções surgem para o Gigante da Colina mandar seus jogos. O clube atuou, nos últimos 10 anos, 83 vezes como mandante longe de São Januário. Nesse tempo, 11 estádios diferentes receberam o cruzmaltino, em todo o Brasil.

Leia também:

▶ Duas pessoas ficam feridas após carro capotar na Zona Sul do Rio de Janeiro

▶ Polícia Civil prende três pessoas envolvidas em latrocínio de ex-policial militar

Quem mais recebeu o Vasco foi o Maracanã. O estádio foi palco de 47 partidas do clube como mandante nesse período. O Nilton Santos vem em seguida, com 10 jogos. O Mané Garrincha, em Brasília, fecha o pódio com seis jogos.



O aproveitamento não é tão bom. Longe de sua casa, o Vasco tem 27 vitórias, 32 empates e 24 derrotas, marcando 84 gols e sofrendo 92. O aproveitamento é de 45,3%.

Vasco em jogos como mandante fora de São Januário, desde 2014:

• Maracanã → 47 jogos - 14 vitórias - 21 empates - 12 derrotas

• Nilton Santos → 10 jogos - 3 vitórias - 3 empates - 4 derrotas

• Mané Garrincha → 6 jogos - 1 vitória - 1 empate - 4 derrotas

• Raulino de Oliveira → 5 jogos - 1 vitória - 2 empates - 2 derrotas

• Kleber Andrade → 5 jogos - 2 vitórias - 2 empates - 1 derrota

• Arena da Amazônia → 4 jogos - 3 vitórias - 1 empate - 0 derrota

• Arena Pantanal → 2 jogos - 2 vitórias - 0 empate - 0 derrota

• Albertão → 1 jogo - 0 vitória - 1 empate - 0 derrota

• Los Larios → 1 jogo - 0 vitória - 1 empate - 0 derrota

• Castelão (MA) → 1 jogo - 0 vitória - 0 empate - 1 derrota

• Luso-Brasileiro → 1 jogo - 1 vitória - 0 empate - 0 derrota