Danilo Barbosa, volante do Botafogo, é alvo do Santos para 2025

O volante Danilo Barbosa, do Botafogo, é alvo do Santos para a temporada 2025. O clube paulista garantiu o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro para o próximo ano e busca reforçar o elenco para montar um time competitivo.

O Botafogo tem contrato com o jogador até o fim de junho do ano que vem. Na virada deste ano, Danilo já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Santos tem a ideia de fazer uma compensação financeira para ter o volante já no início do ano, para a pré-temporada.

Danilo Barbosa é peça importante no elenco do Glorioso, líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores. Ele tem 45 jogos na temporada, sendo titular em 29 deles. Ele marcou três gols, deu uma assistência e recebeu 10 cartões amarelos nesta temporada.

O clube carioca já demonstrou sua posição. Negociações e transferências somente após as definições da disputa do Brasileiro e da final da Libertadores.



O jogador do Botafogo tem passagens pelo futebol espanhol, português, belga e francês. No Brasil, além do Glorioso, o meio-campista já fez parte dos elencos de Palmeiras e Vasco no passado.