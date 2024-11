Com "ajuda" do calendário, Fluminense terá Arias mais descansado para duelo contra o Fortaleza

O colombiano Jhon Arias está à serviço da seleção colombiana para a Data Fifa. O Fluminense aguarda seu retorno para a partida contra o Fortaleza, no próximo dia 22, no Maracanã, pelo Brasileirão. Diferente do Fla-Flu, onde foi necessária uma operação para que o atacante jogasse, seu retorno agora é visto com certa tranquilidade.

Dessa vez, o calendário ajudou. O atleta terá um descanso. A Colômbia joga pelas Eliminatórias da Copa no próximo dia 19, em Barranquilla, contra o Equador. Antes da CBF divulgar as datas, existia uma possibilidade do Flu enfrentar o Leão no dia 20. Com isso, Arias teria menos de 24 horas de descanso entre os jogos.

Com a marcação do jogo para o dia 22, Arias terá dois dias, pelo menos, de descanso. Isso dará mais tranquilidade para que ele possa atuar sem se desdobrar. Na ocasião, Arias jogou em uma terça à noite em Barranquilla, na Colômbia, pelas Eliminatórias. Na quarta, no início da manhã, ele se deslocou para o aeroporto, que ficava a um hora de distância.

Arias pegou um voo para Bogotá e ficou no aeroporto em uma escala de quase seis horas. Na sequência viajou mais seis horas para o Rio. Ele chegou em casa por volta das 2h30 de quinta para jogar o clássico à noite, quando marcou um dos gols da vitória do Tricolor por 2x0 sobre o Flamengo.