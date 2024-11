Lateral-direito Rafael está recuperado e treina com bola no Botafogo

O lateral-direito Rafael, do Botafogo, se aproxima de retornar aos gramados. A folga da Data Fifa foi boa para o jogador, que fez seus primeiros treinos com bola junto do elenco nos últimos dias. Ele passou por uma cirurgia, em julho, para corrigir uma fratura na patela do joelho esquerdo e teve complicações na recuperação.

O jogador passou a realizar trabalhos coordenados pelo departamento médico do Glorioso. Ele passou por fisioterapia e treinos leves para a recuperação da musculatura. Duas semanas atrás, ele esteve no Nilton Santos para participar do treino prévio ao clássico contra o Vasco. Mas, apenas da primeira parte da atividade.

Aos 34 anos, Rafael trabalha para poder fazer seu jogo de despedida do futebol. Em abril, ele cravou que penduraria as chuteiras no final da temporada 2024, em entrevista à BotafogoTV. O lateral enfrenta problemas com lesões seguidas desde que chegou ao Alvinegro em 2021.

Os últimos 16 meses foram de muita agonia para Rafael. Apenas três partidas disputadas nesse período. Ele rompeu o tendão patelar em julho de 2023, contusão que precisou de oito meses para ser curada. Quando retornou, no final de março, ele sofreu a fratura na patela do mesmo joelho, algumas semanas depois.