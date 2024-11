Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina são convocados para a Seleção brasileira

O técnico da Seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina-ITA para os lugares de Guilherme Arana, lesionado, e Vanderson, suspenso. Ambos estarão no grupo principal que enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira (19).

O jogo contra a celeste é o último compromisso da seleção principal neste ano de 2024. Os dois convocados se juntam ao grupo que já está em Salvador para a partida. O grupo de Dorival chegou à cidade horas depois do empate por 1x1 com a Venezuela.

O lateral do Botafogo, Alex Telles, substitui Arana após o jogador do Atlético-MG sofrer uma lesão no tornozelo direito em treino realizado na terça. O lateral da Fiorentina fica com a vaga após Vanderson ter sido advertido, ainda no primeiro tempo, no duelo contra a Venezuela.

A seleção brasileira enfrenta o Uruguai na terça (19), em Salvador, às 21h30 (horário de Brasília). Neste momento, o Brasil é o terceiro colocado nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, com 17 pontos, mas pode terminar a rodada no quarto lugar, dependendo do resultado do duelo entre uruguaios e colombianos, nesta sexta (15).