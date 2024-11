Vasco aceita ajustar contrato com Vegetti após o fim do Campeonato Brasileiro

Vasco e Vegetti tem a mesma intenção de seguir juntos. As conversas para a renovação de contrato do argentino, no entanto, estão paradas. O clube aceita fazer ajustes no contrato do seu artilheiro e já avisou ao staff do atacante. As negociações, no entanto, devem acontecer apenas após o fim do Brasileirão.

O atacante e seus representantes aguardam o cruzmaltino para seguir com as tratativas. O atacante já manifestou o interesse de se aposentar no Vasco diretamente para o presidente Pedrinho. O clube entende que o camisa 99 é um dos atletas mais valorizados do elenco e também quer sua permanência.

A diretoria entende que o argentino merece ajustes que melhorem seu atual vínculo com o clube. Por outro lado, a diretoria avalia o cenário com calma por entender que o contrato de Vegetti está bem cercado. Ele tem vínculo até dezembro de 2025, com uma cláusula que dispara renovação automática até o fim de 2026 se o atacante atuar em pelo menos 60% dos jogos do Vasco em 2025.

Essa meta é considerada atingível facilmente dentro do clube. Com essa alegação, o Vasco aguarda o fim dessa temporada para dar sequência ao planejamento para 2025. As renovações precisam estar de acordo também com o orçamento que será disponibilizado para o ano que vem.

A preocupação do torcedor vascaíno é com uma possível saída do jogador. Vegetti é o artilheiro e um dos principais destaques do Vasco na temporada. Aos 36 anos, o argentino atraiu olhares de outros clubes no início de 2024 e isso deve voltar a acontecer nos próximos meses. Vegetti tem 30 gols marcados em 70 jogos pelo Vasco. Ele foi o artilheiro da Copa do Brasil deste ano, com sete gols.