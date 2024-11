Em vídeo, Marcelo brinca com frase dita a Mano Menezes que teria culminado em sua saída do Fluminense

O lateral-esquerdo Marcelo segue dando o que falar após sua rescisão com o Fluminense. Nesta quinta (14), em vídeo publicado pelo seu barbeiro, o jogador aparece bem-humorado e repetindo a frase que causou desentendimento com o técnico Mano Menezes.

O episódio marcou o fim da trajetória do camisa 12 com o Tricolor. O vídeo publicado tem Marcelo brincando: "Pera aí, não encosta em mim não. Qual foi? Cuidado com o meu ombro aí, por favor (risos)".

Momento do desentendimento entre Mano e Marcelo que culminou na saída do lateral-esquerdo do Tricolor | Foto: Reprodução

Na partida contra o Grêmio, no Maracanã, o lateral entraria em campo no lugar de Lima. Mano Menezes passava orientações mas se irritou com um comentário e mandou o jogador retornar ao banco de reservas. Em coletiva, Mano não disse qual foi o motivo do desentendimento. Fontes disseram que Marcelo reclamou de toques de Mano em seu braço, com alegações que o técnico queria "fazer média com a torcida".

A rescisão foi rapidamente definida após reuniões realizadas na manhã de sábado, 3 de novembro, no dia seguinte ao empate com o Grêmio. Ao se pronunciar pela primeira vez em suas redes sociais, Marcelo disse que "a verdade, como o sol, sempre sairá".