Fifa divulga detalhes do troféu do novo Mundial de Clubes

Nesta quinta-feira (14) a Fifa apresentou o novo troféu do Mundial de Clubes de 2025. A entidade fez uma nova taça para a versão modificada da competição, que contará com 32 participantes. Flamengo, Fluminense, Palmeiras estão confirmados. A última vaga fica será do campeão da Libertadores 2024, que terá Atlético-MG e Botafogo na final.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, falou sobre a nova taça: "Inovador, inclusivo, inovador, verdadeiramente global. O novo Mundial de Clubes da Fifa com 32 seleções merece um troféu que represente tudo isso", afirmou.

O troféu apresenta ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes de todos os 211 países membros da Fifa. Além disso, a taça também mostra a posição do sistema solar no dia da partida de abertura da competição, em 13 de junho de 2025. O design do troféu foi feito em colaboração com a Tiffany & Co.

