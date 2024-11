De la Cruz afirma que não pensou em deixar o Flamengo

O meia De la Cruz disse, em entrevista, que não pensou, em momento nenhum, deixar o Flamengo. Em declaração dada nesta quinta-feira (14), o uruguaio reforçou seu desejo de seguir no clube e que está feliz no Rio de Janeiro. A imprensa argentina alegou, recentemente, que o jogador estaria disposto a retornar ao River Plate.

O camisa 18 disse que "em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar ao clube (River) agora. Sempre digo que sou agradecido, a maior parte da carreira passei no River e passei muito bem. Hoje estou muito bem no Flamengo e feliz, vivendo uma etapa nova. Para mim também era querer mostrar se eu estava à altura de um futebol tão exigente como o brasileiro e num grande clube como é o Flamengo."

O uruguaio continuou: "Mas disseram muitas coisas, amigos me escreviam e perguntavam se eu voltaria, mas as pessoas próximas de mim sabiam que não é o momento. Tenho uma grande relação com Marcelo, isso é sabido, falei muito também com Marcelo e com Jorge Brito (presidente do River), mas eles sabem que agora não é o momento."

Leia também:

➤ Corpo é encontrado nas águas da Praia de Icaraí, em Niterói

➤ Universo realiza 12ª edição de feira de profissões em São Gonçalo

O jogador afirmou ainda que o início no Rio de Janeiro foi difícil, principalmente pela questão do idioma para suas filhas. Entretanto, ele acredita que esse desafio seria importante para um crescimento familiar: "Eu tinha outras ofertas, mas o projeto do Flamengo me seduziu e o fato de ter companheiros uruguaios no plantel ajudou um pouco mais. Os primeiros meses foram complicados porque minha filha mais velha ia encontrar no primeiro grau da escola. Não entendia mais nada do idioma e para fazê-la ir ao colégio foi duro. Mas, para nós como família, era uma desafio lindo. Decidimos vir para cá por muitos aspectos."

De la Cruz também destacou o carinho que tem pelo River e não descartou um retorno. Mas, no momento, isso não é sequer cogitado. Ele também explicou o motivo da torcida rubro-negra ficar tão revoltada com a eliminação da Libertadores, nas quartas de final, diante do Peñarol: "A inconformidade da torcida se deu porque o clube faz um grande esforço econômico para contratar os jogadores que acreditam que podem dar o título a eles. Então não deixa de ser um fracasso ter ficado fora da copa."