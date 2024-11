Dorival Júnior anuncia escalação do Brasil para confronto das Eliminatórias contra a Venezuela

O técnico da Seleção brasileira, Dorival Júnior, confirmou o time inicial do Brasil para encarar a Venezuela, nesta quinta-feira (14). Vini Jr. é a única novidade entre os titulares em relação ao time que venceu o Peru, por 4x0, na última partida das Eliminatórias.

O camisa 7 do Real Madrid vai herdar a vaga do companheiro de clube Rodrygo, cortado por lesão. Dorival foi direto ao anunciar os 11 iniciais: "Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo."

Com isso, o Brasil entrará em campo às 18h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.

Vini não esteve nas vitórias sobre Chile e Peru por conta de uma lesão na cervical. Até mesmo pelo pouco período de treinamentos (apenas dois com elenco completo), Dorival já chegou a Belém com a ideia de mexer o mínimo possível no time titular. Para o treinador, o momento é de dar sequência e valorizar o que tem dado certo: "Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades."

A seleção brasileira retorna ao Brasil após a partida diretamente para Salvador, onde encara o Uruguai, terça-feira (19), na Fonte Nova. Com 16 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação nas eliminatórias e subirá ao segundo lugar caso vença a Venezuela.