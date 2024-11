Vasco avalia a situação de jogadores que voltam de empréstimo para o próximo ano

O Vasco segue focado em buscar uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. O time aguarda o final do Brasileirão para definir o elenco para qual competição sul-americana jogará. Com isso, o clube já estuda o cenário dos jogadores que voltam de empréstimo e pensa em como usá-los.

O clube tem nove jogadores cedidos a outras equipes com previsão de retorno ao fim desta temporada. Uns atletas se destacaram e outros acabaram não tendo tanto espaço. Portanto, há quem cresça como opção para o Vasco em 2025 e quem esteja fora dos planos da diretoria.

Algumas propostas e sondagens foram feitas para manter o empréstimos de alguns destes nomes, mas ainda nada foi concretizado. Os que mais tiveram espaço foram o zagueiro Capasso, os volantes Barros e De Lucca e o atacante Orellano.

O Olímpia, do Paraguai, já manifestou o interesse em manter o zagueiro Capasso. O clube buscará um acordo com o Vasco para a permanência do atleta. Barros foi um dos destaques do Amazonas em 2024 e há interesse do clube em mantê-lo. A comissão técnica ainda vai decidir sobre o futuro do jovem volante. Ele deve voltar ao Rio e conversar com a diretoria vascaína.

De Lucca tem sido titular no Ceará, mas os últimos dois jogos começou no banco de reservas. A situação é semelhante a de Zé Gabriel, no Coritiba. A situação de ambos é indefinida. Os clubes não entraram em contato ainda com o Vasco para tratar sobre a renovação do empréstimo.

Quem deve retornar ao Vasco: o goleiro Alexander, emprestado ao Ypiranga-RS; o lateral-esquerdo Riquelme, emprestado ao Sport; os atacantes Figueiredo, emprestado ao Coritiba. e Serginho, emprestado ao Criciúma. O cruzmaltino ainda aguarda propostas por todos eles.

O argentino Orellano faz excelente temporada no Cincinatti e o Vasco gostaria de ter o atleta em 2025. Mas, existe uma opção de compra fixada e o clube dos Estados Unidos já sinalizou que pretende comprar o jogador. Caso não aconteça, Orellano está nos planos do clube. A diretoria acredita que poderia ter um retorno financeiro melhor do que o terá com a venda para o clube norte-americano.

O Vasco entende que só terá um panorama completo destas situações ao fim da temporada, quando os times já terão suas situações definidas. Há ainda clubes que passarão por eleições, e a troca de diretoria pode influenciar nas negociações.