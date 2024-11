Agentes da Operação Desmonte interditam quatro ferros-velhos em Itaboraí

A Operação Desmonte, que combate o comércio ilegal de sucatas e peças de automóveis, interditou, na última segunda-feira (11), quatro ferros-velhos irregulares no Km 295 da Rodovia Mario Covas, em Itaboraí. Num dos estabelecimentos, agentes da força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran.RJ, constataram crime ambiental. O local será esvaziado e o material apreendido será destinado à reciclagem. O proprietário foi encaminhado à 71ª Delegacia de Polícia (Itaboraí).

Um segundo ferro-velho também terá de ser esvaziado por apresentar potencial risco ambiental. Nos outros dois estabelecimentos a irregularidade encontrada foi a falta de credenciamento no Detran.RJ. Eles terão prazo de um mês para apresentar as notas fiscais comprovando a origem lícita das peças comercializadas.

1/3 | Foto: Divulgação

2/3 | Foto: Divulgação

3/3 | Foto: Divulgação







Leia também

➣Investigação: 'Máfia das cantinas' teria causado prejuízo de mais de R$ 25 milhões no RJ

➣ Proposta sobre fim da jornada 6x1 movimenta redes sociais

Esta é a 39ª operação da força-tarefa, coordenada pelo Detran.RJ e integrada por Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Secretaria de Estado de Fazenda. Desde agosto de 2023, quando a Operação Desmonte teve início, 82 ferros-velhos foram interditados e mais de 1,2 mil toneladas de sucatas foram apreendidas e destinadas à reciclagem em empresas credenciadas pelo Detran.RJ.

O diretor-geral de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Alberto Moreira Coelho, orienta os proprietários de ferros-velhos a se credenciarem no departamento para evitar a interdição do local e o perdimento do material:

“Nosso objetivo é coibir a comercialização de peças de veículos de origem ilícita no Estado do Rio e, com isso, reduzir o roubo e o furto de automóveis. Os ferros-velhos precisam se credenciar no Detran para operar legalmente. As informações podem ser encontradas na aba do Desmonte, no site do Detran”, explicou Moreira Coelho.

Desde setembro, é obrigatório às empresas credenciadas junto ao Detran cadastrarem todo o material à venda, que precisa ser identificado individualmente com etiquetas padronizadas, com as quais é possível verificar a procedência do material comercializado.