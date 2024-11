Em nota, Gabigol responde Flamengo e diz que vai assistir jogo na torcida

Gabigol disse que estará assistindo ao jogo do Flamengo do setor norte do Maracanã - Foto: Divulgação/Copa do Brasil

Logo após o Flamengo anunciar em nota oficial que o atacante Gabigol não será relacionado para o confronto diante do Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão, o jogador utilizou as redes sociais para comentar sobre.

O camisa 99 e ídolo rubro-negro avisou que está sim à disposição da equipe. Ele também comentou que essa é uma decisão totalmente vinda por parte da diretoria do clube,

Após o apito final que deu o título da Copa do Brasil de 2024 para o Flamengo, Gabigol anunciou em entrevista que não seguirá no clube para a próxima temporada. O atacante, autor de dois gols no primeiro jogo da final, disse que não se sentiu prestigiado pela diretoria. Ele alegou que conversas aconteceram e acordos foram selados. Mas, no final, as coisas não saíram como o combinado.

O Flamengo, na nota em que afastou Gabigol do jogo dessa quarta (13), disse que "quer manter o bom ambiente no clube". Com isso, o jogador afirmou que estará com a torcida, na arquibancada, no setor norte do Maracanã.



Confira a nota de Gabigol, publicada em suas redes sociais:“Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!”