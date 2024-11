CBF pede à Conmebol mudança no acesso dos times brasileiros à Libertadores

A CBF anunciou nesta terça-feira (12) o novo calendário do futebol brasileiro em 2025. Em seu site, a entidade também publicou um documento, assinado pelo presidente Ednaldo Rodrigues, na qual explica os critérios utilizados para elaborá-lo e também aproveita para detalhar as tentativas de melhorá-lo.

Entre as tentativas, a CBF cita um ofício enviado à Conmebol em setembro deste ano com algumas sugestões. A ideia era discutir mudanças nos torneios internacionais. A entidade máxima do futebol brasileiro planeja algumas mudanças para as competições de 2026, que portanto teriam efeito no Brasileirão de 2025.

As sugestões da CBF foram as seguintes:

➞ extinção dos playoffs da Copa Sul-Americana



➞ exclusão dos clubes brasileiros da Pré-Libertadores

➞ mais uma vaga direta para o Brasil na fase de grupos

Os dirigentes da CBF e da Conmebol conversaram de maneira informal sobre esses pedidos. Não houve avanço. A entidade sul-americana sequer respondeu ao ofício da CBF. Não há mudanças programadas paras as principais competições de clubes do continente, pelo menos entre 2023 e 2026,



A Confederação Brasileira de Futebol buscava sensibilizar a Conmebol sobre a situação dos clubes brasileiros. Na edição de 2024, quatro brasileiros jogaram os playoffs da Sul-Americana. Isso deixou seus calendários sobrecarregados.

A Pré-Libertadores também contou com clubes brasileiros. Botafogo e Bragantino tiveram que fazer quatro jogos para apenas um deles avançar, já que acabaram se enfrentando. A proposta da entidade brasileira era garantir uma vaga na fase de grupos a mais, justamente para evitar o alto número de partidas.