Estudo diz que Luiz Henrique, atacante do Botafogo, é o jogador mais valioso do futebol brasileiro

Após um estudo desenvolvido pelo CIES Observatório do Futebol, Luiz Henrique, atacante do Botafogo, foi apontado como jogador mais valioso do futebol brasileiro. A análise mostra que o valor de mercado do jogador de 23 anos fica entre 26 e 35 milhões de euros (aproximadamente entre R$ 160 e R$ 214 milhões).

Logo atrás dele, vem Flaco López, do Palmeiras. O terceiro colocado é Pedro, do Flamengo. O jogador do alviverde está avaliado entre 22 e 30 milhões de euros e o rubro-negro custa entre 20 e 28 milhões de euros.

O valor de Luiz Henrique é superior ao pago pelo Botafogo ao Real Betis, em fevereiro. O atacante custou R$ 106 milhões e se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. Na sequência, o Botafogo bateu o próprio recorde ao contratar o argentino Thiago Almada.

Em 2024, Luiz Henrique participou de 48 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências. Ele é titular absoluto do time do técnico português Artur Jorge, que é líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores.