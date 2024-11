Permanência do técnico Rafael Paiva ainda é incerta no Vasco para 2025

Apesar da dura derrota na última terça-feira (05) para o Botafogo, por 3x0, o técnico Rafael Paiva segue bem visto pela diretoria vascaína. O clube segue com o objetivo de conquistar uma vaga na Pré-Libertadores de 2025.

Mesmo assim, as conversas sobre o futuro do técnico cruzmaltino só acontecerão após o final do Campeonato Brasileiro. Caso conquiste a tão desejada vaga para o principal torneio continental, o trabalho de Paiva deve ser ainda mais valorizado dentro de São Januário.

O ano de 2024 do treinador já é considerado positivo. Rafael Paiva pegou o Vasco dentro da zona do rebaixamento e colocou na 9ª colocação, neste momento. O clube não sofre ameaças de rebaixamento e olha para a parte de cima da tabela. A campanha de semifinalista da Copa do Brasil também é valorizada. O clube não disputava essa fase desde 2011.

A responsabilidade de Paiva aumentou e a pressão também subiu. O departamento de futebol do Vasco tem a expectativa de terminar o Brasileirão entre os oito primeiros da tabela. Recentemente, o período de cinco jogos sem vitórias no campeonato gerou incômodo no clube e na torcida, mas o time fez o dever de casa contra Cuiabá e Bahia e voltou à luta na parte de cima.

Paiva também teve de lidar com problemas dentro do elenco. As lesões diminuíram as opções do treinador, que precisou reformular a equipe com a temporada em andamento, principalmente após as perdas de David e Adson pelo restante do ano de 2024.