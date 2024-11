Corinthians sofre transfer ban na FIFA por dívida com zagueiro Balbuena

O Corinthians foi punido pela FIFA e nesse momento está proibido de registrar novos atletas. O transfer ban é devido uma dívida do clube com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. A punição teve início nesta quinta feira (31) e é válida por mais três janelas de transferência, com isso, o clube paulista fica sem poder registrar futuros atletas até metade de 2026.

O jogador cobra quase R$ 7 milhões do clube por falta de pagamento dos direitos de imagem em relação a sua segunda passagem no clube que foi encerrada em 2023. Para ser liberado do transfer ban o Timão terá que quitar a divida ou realizar um acordo com o atleta.

A segunda passagem de Balbuena pelo Corinthians foi iniciada em julho de 2022, quando ele foi emprestado pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, por um ano.



Antes, ele havia atuado pelo Timão de 2016 até 2018, quando se destacou nas conquistas do Brasileirão e do Paulistão. Ele deixou o clube em julho de 2018 após o West Ham, da Inglaterra, pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época), valor da multa rescisória.