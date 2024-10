Ônibus de torcedores do Botafogo é apedrejado antes de jogo contra o Peñarol

Janela de ônibus que levava torcedores do Botafogo foi quebrada após torcedor do Peñarol arremessar um martelo - Foto: Reprodução

Janela de ônibus que levava torcedores do Botafogo foi quebrada após torcedor do Peñarol arremessar um martelo - Foto: Reprodução

A torcida do Botafogo passou por momentos de tensão a caminho do Estádio Centenário no Uruguai, para assistir a partida entre o clube alvinegro e o Peñarol, que acontece nesta quarta (30), ás 21h30. Torcedores adversários tacaram diversos objetos na direção dos ônibus que levavam os brasileiros. Inclusive um martelo foi jogado contra o coletivo e quebrou uma janela. Devido a isso, os torcedores terminaram a viagem deitados no chão do ônibus, até o momento, não existem informações de feridos.

Houve um confronto entre Botafoguenses e torcedores do Peñarol em um posto de gasolina, próximo á concentração da torcida carioca, mas á Polícia Militar conseguiu intervir na situação. Ao todo, cerca de 920 policiais foram designados para realizar o patrulhamento para o jogo.

Um documento oficial enviado pelo Ministério de Interior do Uruguai informava que o ponto marcado para a concentração da torcida alvinegra seria no "Canteras del Parque Rodó", ás 16 horas. No entanto, torcedores que estão em Montevidéu relataram que ao chegar no local estabelecido, eles foram informados que á saída da torcida seria no Parque José Enrique Rodó. A distância dos locais é de 15 minutos á pé.

O desencontro entre os pontos de embarque fizeram com que a concentração da torcida atrasasse em cerca de 30 minutos.

Leia também:

Clássico de Shakespeare estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo nesta sexta (1)



Festival Nordestino de 14 a 17/11 no Reserva Cultural Niterói



"Nós já tínhamos a operação montada desde a definição do confronto entre Botafogo e Peñarol e montamos uma logística para entender quantos torcedores viriam, chegando num número de 1.600 ingressos vendidos. Então montamos a operação com 15 ônibus fechados. Desde a semana passada começamos as tratativas com o clube para que pudessem ajudar no contato com a polícia e com a embaixada, para que a operação se tornasse mais oficial do clube, e eles pudessem controlar no que fosse possível", explicou Juan Reis, torcedor do Botafogo que montou a gestão dos torcedores junto ao clube.



"O Botafogo, além de todo o suporte na comunicação e interlocução com as autoridades locais, também realizou a busca por ônibus e os pagamentos desses transportes. Têm alguns torcedores que vão chegar por volta das 18h no aeroporto e também estão marcados para terem escolta de lá para o estádio, e depois retornarão para o aeroporto", concluiu.

O "El País" do Uruguai, informou que, na noite da última terça feira, policiais militares fizeram a apreensão de barras de ferro e um taco de beisebol que estavam na posse de torcedores do Peñarol. Os militares haviam recebido a informação de que os carboneros pretendiam hastear uma bandeira próximo ao hotel onde a delegação está concentrada, então realizaram uma operação no local e encontraram os objetos em veículos que estavam estacionados.

Após ganhar o primeiro jogo da semifinal pelo placar de 5 á 0, Botafogo enfrenta o Peñarol pelo segundo jogo das semis, á grande final acontece no dia 30 de novembro no Estádio Monumental de Núñez. O Atlético Mineiro já está classificado após eliminar o River Plate.