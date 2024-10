Rayan, do Vasco, é alvo do Lyon, da França

A jovem promessa das categorias de base do Vasco, Rayan é alvo do futebol europeu e pode deixar o clube no final da temporada. O garoto teve boa atuação ao iniciar a partida diante do Bahia, na segunda (28), como titular. O principal interessado na joia vascaína é o Lyon, da França. O clube é um dos administrados pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor.

As conversas entre os clubes já começaram mas ainda falta um bom caminho a ser percorrido para que o negócio seja sacramentado. A negociação é considerada complexa, porque envolve termos que abrangem não só o Lyon, mas também outros clubes do empresário norte-americano. Um dos termos conversados é caso Rayan vá para o rival. Isso aumentaria o valor do negócio, por exemplo.

O clube francês já possui interesse no jovem jogador há algum tempo. Em agosto desse ano, representantes do Lyon vieram assistir ao clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos, e viram Rayan por alguns minutos em campo.

O camisa 77 tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Rayan é o jogador que mais gera expectativa por um retorno financeiro significativo hoje no clube. O clube tentou negociá-lo no meio desse ano, durante a segunda janela de transferências, mas não obteve sucesso. Com a lesão de Adson, Rayan passou a ser mais importante para o elenco.

Na partida diante do Bahia, o jovem de 18 anos foi o escolhido para substituir Vegetti. Rayan teve boa atuação em São Januário e sofreu o pênalti que resultou no segundo gol da vitória por 3 a 2. Ele soma 29 jogos, dois gols e uma assistência pelo Vasco em 2024.