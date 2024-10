Alex Sandro e Carlinhos desfalcam o Flamengo em duelo contra o Juventude, neste sábado (26)

Para o jogo diante do Juventude, no sábado (26), às 16h30, o Flamengo terá mais dois desfalques. O lateral esquerdo Alex Sandro ainda não se recuperou de um desconforto muscular e não será relacionado para a partida. O atacante Carlinhos, diagnosticado com uma lesão no adutor direito, também está fora.

Alex Sandro sentiu incômodos após a partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, em São Paulo. Ele realizou trabalhos internos nos últimos treinamentos e o Flamengo informou que ele não está entre os relacionados para a partida no Maracanã. Ele se queixa de dores na posterior da coxa direita.

Já o atacante Carlinhos apresentou uma lesão no adutor direito no treino da última quinta-feira (24). Ele já está com o departamento médico do clube, onde iniciou o tratamento.

A nota do Flamengo sobre as ausências diz: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Não será relacionado para enfrentar o Juventude. O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito. Já iniciou tratamento no DM rubro-negro."

O Rubro-Negro tem outros importantes desfalques para o confronto diante do Juventude. De la Cruz está com uma lesão na coxa direita e desfalca o clube pelo menos pelo próximo mês. Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também está fora. Junto desses nomes, se encontram Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo, que se recuperam de suas respectivas lesões.