Vasco lança terceira camisa em homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica

O Vasco lançou, nesta sexta-feira (25) uma nova camisa para as temporadas 2024/2025. A nova terceira camisa do clube comemora os 100 anos da Resposta Histórica. O novo uniforme já está disponível nas lojas oficiais do clube.

A nova peça do vestuário vascaíno vem misturando as cores branco e dourado, com a Cruz de Cristo no peito. A versão de goleiro é toda preta, estampando o antigo escudo do Vasco. As duas possuem a famosa faixa transversal na mesma cor da camisa.

Alguns detalhes chamam a atenção na nova camisa. A data "1924-2024" e a nova tecnologia que revela trechos da carta quando a camisa entra em contato com a água. Esse detalhe, segundo o clube, faz alusão "ao suor do torcedor e do jogador".

Um trecho da campanha diz: "Quem sua a camisa como pode para fazer o que gosta quando der tempo. Quem quer fazer o que ama, mesmo sabendo que seu suor não será respeitado. Quem tem coragem para lutar contra preconceito todos os dias."