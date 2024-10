Copa do Brasil: Flamengo decide o título fora de casa, contra o Atlético-MG

Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira (24) na sede da CBF, ficou decidido os mandos de campo para a finalíssima da Copa do Brasil 2024. Com a presença de jogadores e dirigentes de Atlético-MG e Flamengo, como o volante Battaglia do Galo, o goleiro Rossi e o técnico Filipe Luís, do Rubro-Negro, o sorteio apontou que o Atlético-MG decidirá em casa a edição do torneio em 2024.

Em sua quarta final na competição, essa é a primeira vez que o clube mineiro fará o segundo jogo tendo o mando de campo. Em 2014, apesar de ter decidido no Mineirão, o mando de campo era do Cruzeiro. Em 2016, decidiu na Arena do Grêmio. Na última ocasião, em 2021, na Arena da Baixada.

Já o Flamengo, em sua décima decisão, decidirá pela sexta vez a Copa do Brasil como visitante. Nas cinco vezes anteriores que decidiu desta forma, foi campeão em duas ocasiões. Em 1990, contra o Goiás, no Serra Dourada e em 2006, contra o Vasco, no Maracanã.

Assim ficaram as datas,, horários e mandos de campo para a decisão da Copa do Brasil 2024:

• 03/11 - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã - 16h

• 10/11 - Atlético-MG x Flamengo - Arena MRV - 16h

O Fla busca o pentacampeonato da competição. O Rubro-Negro conquistou os títulos em 1990, 2006, 2013 e 2022. O Galo busca o tri da Copa do Brasil. O Atlético foi campeão nos anos de 2014 e 2021.

O campeão desta edição levará para casa o prêmio de R$ R$ 73,5 milhões e o vice, de R$ 31,5 milhões.