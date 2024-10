Neymar parabeniza Estêvão Willian, do Palmeiras, por recorde quebrado no Campeonato Brasileiro

O atacante Neymar, de 32 anos, que está prestes a voltar a campo depois de um ano afastado por lesão, parabenizou Estêvão Willian, do Palmeiras, por quebrar seu recorde no Campeonato Brasileiro. O jogador se tornou o atleta de 17 anos com mais gols no Brasileirão.

Em uma publicação nas redes sociais, Neymar comemorou o feito de Estêvão e mandou energias positivas ao jogador. "Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol", afirmou o atleta do Al-Hilal.

Com gol marcado e assistência dada em partida contra o Juventude, o jovem alcançou o feito de 18 gols marcados na competição e tornou-se o futebolista de 17 anos com maior participação no campeonato. Anteriormente, o recorde era de Neymar, que em 2009 teve 16 participações diretas.

No total, Willian apresenta 10 gols e 8 assistências em 24 partidas disputadas no Brasileirão. Quando Neymar assumiu a liderança do quesito, ele tinha 10 gols e seis assistências em 33 partidas.