Vasco empata com Atlético/MG e dá adeus à Copa do Brasil

O Galo está na final da Copa Betano do Brasil! Em jogo muito disputado, o Atlético arrancou o empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, na noite deste sábado (19/10). O gol alvinegro saiu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o jogo se encaminhava para a disputa de pênaltis. Então, o artilheiro voltou a brilhar com um tapa fenomenal de canhota, no ângulo, fora da área.

Será a quarta vez que o Atlético disputará a Copa do Brasil, e vai em busca do tricampeonato do mata-mata. Venceu em 2014 e 2021 (Hulk artilheiro), e foi vice em 2016. O jogo de ida com o Vasco, na Arena MRV, havia sido vencido pelo Galo por 2 a 1 (gols de Arana e Paulinho). O gol do Vasco no Rio foi marcado por Vegetti, em cobrança de pênalti.