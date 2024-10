Brasileiros lutam pelo cinturão neste sábado em evento de MMA

Esse fim de semana promete ser bem agitado para o mundo do MMA, o canal Combate irá transmitir o evento da Professional Fighters League (PFL), "Batalha de Gigantes", á partir das 14;30 da tarde, o torneio será realizado na Arábia Saudita. Três brasileiros participam das lutas principais em que ocorrem disputas por cinturões.

Atual campeã da categoria peso pena (65,8 kg), Larissa Pacheco que vem de uma sequência de 10 vitórias seguidas enfrenta sua compatriota Cris Cyborg, considerada por muitos, a maior atleta feminina da história do MMA. Essa é uma das lutas mais esperadas, sendo considerada como uma disputa entre a nova e a antiga geração da luta feminina.

A luta principal da noite fica por conta da disputa do cinturão da categoria peso pesado masculino (120 kg). O ex campeão do UFC, Francis Ngannou faz sua estreia na organização enfrentando o brasileiro Renan Problema. Renan com seus 2,03 metros de altura será um dos únicos adversários que entra no octógono com uma vantagem física clara sobre Ngannou.



Os lutadores que já fizeram uma encarada tensa, prometem que essa luta não será muito longa, já que os dois tem um grande histórico de nocautes em suas carreiras e precisam apenas de um golpe para finalizar uma luta.