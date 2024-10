Tatuagem e DNA: Ex-Real Madrid descobre que não é pai da filha da ex-mulher

O teste de DNA realizado entre o jogador de futebol Vinicius Tobias e a filha de sua ex-esposa, Ingrid Lima, revelou que o atleta não é o pai da criança. A revelação veio após o ex-jogador do Real Madrid ter feito uma tatuagem em homenagem à bebê.

O caso ganhou repercussão internacional nas redes sociais, com diversos sites e perfis de futebol comentando sobre a situação. Até o momento, Vinicius Tobias, que atua no futebol ucraniano pelo Shakhtar Donetsk, não se manifestou publicamente além de ter desativado os comentários no Instagram.

Por outro lado, Ingrid Lima usou suas redes sociais para compartilhar sua versão da história, sem mencionar o nome do pai biológico da filha. Em um texto, ela falou sobre a relação com o atleta.

Leia também:

Roubo de carga em Niterói termina com prisão e recuperação de R$ 100 mil em mercadorias

Regras do Pix mudam a partir de novembro

Tatuagem em homenagem à "filha" | Foto: Reprodução - Instagram

"Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo. Nessas idas e vindas, me relacionei com outra pessoa, e ele também. Ambos seguiram suas vidas, e no meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius", escreveu Ingrid.

Continuando seu relato, a influenciadora pediu que cessassem os ataques direcionados ao jogador. "Peço de coração para pararem de atacá-lo. Foi a meu pedido que ele não compareceu ao parto e não postou nada sobre a Maitê até o resultado do exame. Eu e Vinicius já sentamos e conversamos amigavelmente. Desejo tudo de melhor para ele, que ambos possam seguir em paz."

Carreira de Vinicius Tobias



Nascido em São Paulo, Vinicius Tobias tem 20 anos, assim como sua ex, Ingrid. O lateral-direito começou sua carreira no Internacional e ganhou destaque no Sul-Americano Sub-15 em 2019. Em 2021, foi adquirido pelo Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros. No entanto, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, foi emprestado ao Real Madrid em 2022.

Durante seu período no Real Madrid, Vinicius não teve muitas oportunidades no time principal, que já contava com jogadores de destaque como Vini Jr., Rodrygo, Éder Militão e Endrick. Com isso, ele retornou ao clube ucraniano em junho deste ano.