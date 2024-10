STJD nega pedido e placar de Fluminense x São Paulo está mantido

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) negou nesta sexta-feira (11) o pedido feito pelo São Paulo visando a anulação da partida contra o Fluminense, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, que terminou com a vitória da equipe carioca por 2x0.

O Tricolor paulista pedia a impugnação da partida com a argumentação de que houve um "erro de direito", que é o não cumprimento da regra do jogo, do árbitro do jogo Paulo Cesar Zanovelli. A reclamação em questão é sobre o primeiro gol do Fluminense. No tribunal, o placar foi de 9 a 0 contra o pedido da anulação.

Mesmo com a equipe paulista realizando o pedido fora do prazo estipulado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (48 horas após divulgação da súmula do jogo), o STJD decidiu analisar a situação. As defesas dos dois clubes e dos árbitros envolvidos na partida se pronunciaram e, no fim, a partida continuou com o resultado inicial.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, disse após o julgamento que esperava esse desfecho: "Decisão que a gente esperava, com todo respeito, porque, como já havia dito, o pedido era um pedido, na nossa opinião, sem fundamento esportivo e jurídico. Eu particularmente vou acreditar sempre que sequer houve erro de direito, se houve erro foi um erro fático de aplicação da regra, mais até pelo depoimento do árbitro no julgamento na comissão disciplinar. Ficou claro que houve só um erro de comunicação."



Durante o julgamento, os auditores chegaram a divergir sobre o "erro de direito", mas concordaram que o lance reclamado pelo São Paulo não teve impacto suficiente para a anulação do jogo. Antes da votação sobre o pedido de anulação, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli já havia sido suspenso por 15 dias. Ele pegou a pena mínima, por unanimidade.

Sobre acionar o STJD, o São Paulo só o fez uma semana após a publicação da súmula. O clube aguardou divulgação das imagens e dos áudios do VAR por parte da CBF. Isso também demorou mais do que o normal.

A situação envolvendo os dois clubes e o STJD já rendeu trocas de farpas. Após o presidente do clube carioca questionar o pedido de anulação, o presidente do São Paulo, Julio Casares, ironizou as queixas. O dirigente disse que "teve time que subiu passando por cima da regra", fazendo referência ao fato do Flu ter sido convidado para a Série A com a disputa da Copa João Havelange de 2000 após vencer a Série C no ano anterior.

Mário Bittencourt rebateu citando o caso Sandro Hiroshi, que culminou em perda de pontos para o São Paulo devido à adulteração da data de nascimento do atacante, em 1999.