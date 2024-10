Felipe Melo, do Fluminense, revela que se aposenta do futebol no final de 2025

O volante Felipe Melo comunicou sua aposentadoria do futebol no final de 2025. Ele tem contrato válido com o Fluminense até o fim de 2024 e reforçou o desejo de renovar por mais uma temporada, visando a disputa do Mundial de Clubes. Aos 41 anos, Felipe Melo revelou que após pendurar as chuteiras pretende ser treinador.

Ele disse que ainda não iniciou a transição e que segue focado nos campos: "Obviamente não comecei ainda a minha transição. Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, quero e sonho muito em renovar o contrato com o Fluminense e jogar o Mundial. Mas a decisão já está tomada, de parar de jogar futebol no final do ano que vem. Vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou me tornar um treinador de futebol."

O jogador já alimenta esse sonho há algum tempo. Ele destacou também que já possui uma licença Pro da AFA, a federação de futebol da Argentina, assim como fisioterapeuta e preparador físicos próprios.

Em recente entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt disse que só vai discutir a renovação de Felipe Melo, assim como a de Marcelo, outro veterano no Tricolor, depois do desfecho do Brasileirão. Além dos dois líderes, o Tricolor tem mais quatro jogadores nos últimos meses de contrato: Manoel, Diogo Barbosa, Lucumí e Marquinhos.



Felipe Melo tem 23 jogos na temporada 2024, e voltou a jogar no fim de agosto após se recuperar de uma lesão na panturrilha direita. Seu único jogo como titular com Mano Menezes foi a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Brasileiro, quando compôs dupla com Thiago Silva.