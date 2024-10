Criança de cinco anos viraliza ao usar maquete de São Januário no 'Dia do Cabelo Maluco'

Luca, de cinco anos, foi com a maquete de São Januário para o Dia do Cabelo Maluco na escola - Foto: Arquivo Pessoal

Luca, de cinco anos, foi com a maquete de São Januário para o Dia do Cabelo Maluco na escola - Foto: Arquivo Pessoal

Recentemente, o Dia do Cabelo Maluco virou uma febre em escolas por todo Brasil. Os alunos vão para a aula com penteados diversos e criativos, dos mais variados temas, formatos, cores. No Rio de Janeiro, uma mãe decidiu demonstrar o amor da família pelo Vasco e inovou. Seu filho, o pequeno Luca, foi para a escola com uma maquete de São Januário na cabeça.

Vídeos e foto do menino, de cinco anos, viralizaram entre os torcedores vascaínos nesta terça-feira (08). Quem pensou em tudo foi a mãe, Lira, de 24 anos. Ela mora na Barreira, comunidade onde o estádio fica situado e que preserva relações estreitas com o clube.

Lira contou que o objetivo era um cabelo que estivesse no tema do dia anterior, que foi o Dia da Meia Maluca, e Luca foi com meia do Vasco para o colégio. Então, ela teve a ideia de fazer São Januário na cabeça do filho. Ela viu referências e como é fã de arte, montou a maquete usando papel EVA, isopor e outras coisas. Lira gostou do resultado, mas disse que poderia ter ficado melhor.

Como a maquete não poderia ser colocada diretamente no cabelo de Luca, a mãe contou que precisou comprar uma touca para a ocasião: "A ideia era colocar na cabeça, mas não tem como fazer isso sem colar o cabelo. Então eu comprei uma touca, costurei a maquete na touca, coloquei uma graminha verde em volta. Quando ele viu, ficou muito feliz."