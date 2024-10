Brasileiro Alex Poatan defende seu cinturão neste sábado no UFC 307

Poatan desfila com seus dois cinturões do UFC - Foto: Reprodução/Instagram @alexpoatanpereira

Poatan desfila com seus dois cinturões do UFC - Foto: Reprodução/Instagram @alexpoatanpereira

Alex "Poatan" Pereira, faz sua terceira defesa de cinturão na categoria peso médio (93 kg) na luta principal do UFC 307, neste sábado (5), em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O lutador enfrentará o americano Khalil Rountree Jr e, se vencer, irá quebrar um recorde que dura anos na organização.

Com uma vitória, o brasileiro chegará a três defesas de cinturão no UFC em 175 dias, recorde que até então a pertence a americana Ronda Rousey, com três defesas em 189 dias. O evento começa às 19h, com o card principal iniciando a partir das 23h.

A pesagem oficial dos lutadores aconteceu na tarde desta sexta-feira e todos os 24 lutadores escalados para o evento cumpriram suas obrigações, batendo o peso. Assim, todas as 12 lutas estão confirmadas no evento.

Desde sua chegada no UFC, "Poatan" chamou a atenção dos fãs devido seu porte físico, com 1,93 m de altura e um estilo de luta nada convencional. Com uma carreira iniciada no kickboxing, o brasileiro é letal na trocação e já acumula diversos nocautes em sua caminhada dentro e fora da organização. Agora, o brasileiro irá enfrentar um adversário que, como ele, gosta da luta em pé. Seu rival vem do Muay Thai e nunca tentou uma queda sequer em 14 lutas pelo Ultimate.

Outros cinco brasileiros também irão lutar na noite de sábado. No card preliminar, Cesar Almeida enfrenta Ilhor Potieria, no peso médio (84 kg) e Marina Rodriguez enfrenta a compatriota Iasmin Lucindo no peso palha (52 kg).

No card principal teremos a volta do rei do Rio, com José Aldo duelando contra Mario Bautista no peso galo (61 kg).

Confira todas as lutas do UFC 307:

Card Principal – 23h



Alex Poatan Pereira (C) x Khalil Rountree Jr.

Raquel Pennington (C) x Julianna Peña

José Aldo x Mario Bautista

Kayla Harrison x Ketlen Vieira

Roman Dolidze x Kevin Holland

Card Preliminar – 19h



Stephen Thompson x Joaquin Buckley

Marina Rodríguez x Iasmin Lucindo

César Almeida x Ihor Potieria

Austin Hubbard x Alexander Hernandez

Ryan Spann x Ovince Saint Preux

Carla Esparza x Tecia Pennington

Court McGee x Tim Means