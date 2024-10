Alex Telles, do Botafogo, é convocado para substituir Arana na seleção

Alex Telles, que estava no grupo da seleção na Copa do Mundo, foi convocado pela primeira vez por Dorival - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O técnico Dorival Júnior convocou o lateral esquerdo Alex Telles para os jogos das Eliminatórias contra Chile (10) e Peru (15). O jogador chega para o lugar de Guilherme Arana, que foi cortado após ser diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda.

Essa é a segunda troca promovida por Dorival na lista dos convocados para as próximas rodadas das eliminatórias. Na sexta, o treinador chamou Beraldo, zagueiro do PSG, para o lugar do lesionado Bremer, da Juventus.

É a primeira vez que o técnico convoca Alex, que tem 12 jogos com a seleção e não entra em campo pela amarelinha desde junho de 2023, em amistoso contra Senegal, na época comandado pelo interino Ramon Menezes. Telles fez parte do elenco do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

O Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. A Seleção está na quinta posição das eliminatórias, com 10 pontos, a oito pontos da líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo e repescagem.