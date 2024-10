Argentina vence a França e vai encarar o Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal

Arrieta bate pênalti para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, contra a França - Foto: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Arrieta bate pênalti para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, contra a França - Foto: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

A seleção da Argentina bateu a França pelo placar de 3 a 2, na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, realizada nesta quinta (3), e agora pega o Brasil na grande final que acontece nesse domingo (6), às 12h, emTashkent, no Uzbequistão. Essa será a terceira final seguida dos "hermanos".

Jamais as seleções de Brasil e Argentina se enfrentaram em uma final de Mundial. Agora, uma das maiores rivalidades do mundo futebolístico irá decidir quem vai conquistar a Copa nas quadras. Os dois times chegam a final do torneio ganhando as semifinais com gols oriundos de um tiro livre. No futsal, cada equipe pode fazer até cinco faltas. A partir da sexta, é cobrado um tiro livre de uma distância de 10 metros do gol, sem barreira.

Os primeiros dez minutos da partida foram bem agitados com a Argentina fazendo um 2 a 1. Logo no início do segundo tempo, a França conseguiu chegar ao empate. Quando faltavam menos de quatro minutos para acabar a partida, os sulamericanos chegaram ao gol da vitória.

Essa é a terceira final seguida da Argentina em mundiais. Os 'hermanos' ganharam o troféu em 2016 e acabaram derrotados, em 2021, para a seleção de Portugal.

Essa pode ser uma revanche para o Brasil que perdeu para a Albiceleste na semifinal da Copa do Mundo de 2021 pelo placar de 2 a 1.