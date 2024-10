Zagueiro convocado para a Seleção Brasileira sofre lesão no joelho e deve perder temporada

A Juventus (ITA) publicou nesta quinta feira (3), que o zagueiro brasileiro Bremer rompeu o ligamento do joelho esquerdo e passará por cirurgia, com isso o atleta deve perder a temporada. O defensor se machucou na vitória de 3 a 2 sobre o RB-Leipzig, sendo substituído logo no inicio do primeiro tempo, em jogo realizado nesta quarta (2).

Logo aos cinco minutos da primeira etapa da partida, o brasileiro sentiu o joelho ao pisar em falso no gramado e saiu chorando de campo.

Com isso, uma mudança deverá ser feita na convocação da Seleção Brasileira, já que o zagueiro estava na lista do técnico Dorival Júnior para disputar os jogos pela Eliminatórias da próxima Copa do Mundo, contra Chile e Peru.

Bremer postou uma mensagem em seu perfil do Instagram relatando a tristeza de ter uma lesão em um momento tão bom na carreira, mas que seguirá de cabeça erguida para passar por mais um desafio.



"É difícil encontrar as palavras neste momento tão difícil, infelizmente o resultado dos exames foi o pior. É um desafio que quero enfrentar com a mesma motivação de sempre, será uma oportunidade para crescer, melhorar e voltar mais forte. Agora me espera uma longa recuperação, mas não faltará meu apoio à equipe e aos meus companheiros. Obrigado a todos pelo apoio", escreveu o zagueiro de 27 anos.