Pela Copa do Mundo de Futsal, Brasil vence a Ucrânia de virada e está na final

O Brasil venceu a Ucrânia por 3x2, de virada, na semifinal da Copa do Mundo de Futsal 2024. Em um jogo eletrizante e decidido na reta final, a Seleção brasileira contou com uma atuação inspirada de Dyego, autor dos três gols que levaram o país a mais uma final, na busca pelo hexacampeonato.

A partida começou com a Ucrânia sendo dona da bola e tendo mais volume nas ações ofensivas. Aos poucos, o Brasil se soltou e conseguiu equilibrar a partida. Após duas bolas na trave, uma para cada lado, a Seleção brasileira melhorou e abriu o placar. Mas o gol foi revisado e anulado pela arbitragem, após um pedido do adversário. Na parte final do primeiro tempo, a Ucrânia melhorou e abriu o placar. Cherniavskyi chutou forte, sem chances pro goleiro Willian. Pela primeira vez em toda Copa do Mundo, o Brasil esteve em desvantagem no placar.

O segundo tempo começou com o Brasil ligado. Em menos de um minuto, Dyego empatou a semifinal com um lindo chute rasteiro. No minuto seguinte, veio a virada. Rafa cruzou e Dyego, de frente com o goleiro, não fez na primeira mas completou de cabeça na sequência para virar o jogo. Aos 11, a seleção ucraniana empatou novamente a partida. Em saída errada do Brasil, Korsun tabelou e bateu para o gol, deixando tudo igual. Faltando apenas 4 minutos para o fim, o Brasil teve um tiro livre em seu favor. Dyego, novamente, cobrou e marcou o terceiro dele e da Seleção. O final da partida foi de uma Ucrânia em busca do gol de todas as formas, usando a tática do goleiro-linha para aumentar o número de jogadores no ataque. O Brasil soube resistir e assegurou o 3x2.

Agora, o Brasil disputa a decisão da Copa do Mundo de Futsal 2024 no próximo domingo (06), ao meio-dia. O adversário na busca pelo hexacampeonato será a Argentina ou a França. Elas se enfrentam nesta quinta-feira (03), também ao meio-dia.