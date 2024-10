Com o Nilton Santos indisponível, Botafogo deve enfrentar o Criciúma no Maracanã

Com o estádio Nilton Santos impossibilitado de receber o confronto diante do Criciúma, no dia 18 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve mandar sua partida no Maracanã.

O Glorioso tem negociações encaminhadas com Flamengo e Fluminense, que administram o estádio. As partes dão o acordo como certo e aguardam apenas a oficialização da CBF.

O Nilton Santos receberá shows do cantor Bruno Mars no final de semana e por isso estará indisponível para o jogo. O evento foi marcado antes da paralisação de duas semanas do Brasileirão por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Na teoria, no calendário inicial, o Alvinegro jogaria contra o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid neste fim de semana.

Leia também:

➤ Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas na Rodovia Amaral Peixoto

➤ De olho no futuro! Niteroienses revelam suas expectativas para os próximos quatro anos

A primeira opção do Botafogo foi São Januário. As conversas com o Vasco evoluíram bem e o acordo estava próximo. Porém, a troca de datas do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil pegaram o Alvinegro de surpresa. A partida do Vasco diante do Atlético-MG, agora, está marcada para o dia 19.



Para a data estipulada, o Maracanã está disponível. O Flamengo jogará o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em São Paulo. Já o Fluminense não tem compromisso marcado neste final de semana.