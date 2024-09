Após rodada do final de semana, Palmeiras tem mais chances que o Botafogo de conquistar o Brasileirão

Depois de 28 rodadas disputadas, o Brasileirão 2024 segue disputado ponto a ponto. Os três principais candidatos ao título seguem próximos e buscando a taça. Depois do final de semana, o líder Botafogo viu a vantagem de três pontos cair para apenas um. O terceiro colocado, o Fortaleza, também encostou após vencer seu compromisso. Agora, o Glorioso tem 57 pontos, contra 56 do Palmeiras e 55 do Leão do Pici.

As chances de conquistar a taça também sofreram algumas alterações. O vice-líder é quem tem mais chances hoje de conquistar o título. O Alviverde tem 44,38% de chances de alcançar o tricampeonato consecutivo. O Botafogo tem hoje 40,50% de chances de levar a taça e o Fortaleza aparece com 11,38% de possibilidades.

Focado apenas no Brasileirão, o Palmeiras venceu o Atlético-MG no sábado. As chances de título cresceram após o empate do Botafogo diante do Grêmio, também no sábado. As chances da equipe de Abel Ferreira subiram de 33% para 44%. Já as chances do time de Artur Jorge caíram de 54% para 40%. O Fortaleza teve um pequeno crescimento em suas chances: de 9,90% para 11,38%.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso visita o Athletico-PR. O Verdão encara o Red Bull Bragantino, no interior paulista. O Tricolor vai ao Sul, enfrentar o Grêmio.