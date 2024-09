Vasco deve ir ao STJD contra troca de datas de semifinal da Copa do Brasil

Após a divulgação das datas e horários das semifinais da Copa do Brasil por parte da CBF, o Vasco imediatamente se sentiu prejudicado. O clube carioca pretende recorrer ao STJD contra as trocas das datas dos jogos de volta da competição.

A alegação do cruzmaltino é que "Atlético-MG e Flamengo estão sendo beneficiados". O Vasco não descarta ir à Justiça comum. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Marcelo Sant'Ana se manifestaram contra as alterações realizadas pela entidade máxima do futebol brasileiro.

A proposta de alteração partiu do Atlético-MG, que provavelmente terá jogadores convocados na Data Fifa, sendo que o Vasco já havia recusado a solicitação formal da entidade para mudar o dia do segundo jogo da semi.

O clube de São Januário se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC) para ir ao tribunal desportivo: As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, "compete à DCO... elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas";



Perder atleta por Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento: "A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições";

As partes que podem pedir uma alteração na data de uma partida são, o clube mandante, a federação mandante ou o detentor dos direitos de transmissão. O pedido, segundo o Vasco, veio dos visitantes. O clube se prepara para ir ao STJD e, caso não obtenha um resultado favorável, cogita acionar a Justiça comum como última alternativa.