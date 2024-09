Brasileiro Renato Moicano faz luta principal no UFC Paris neste sábado

O UFC Paris acontece neste sábado (28) a partir das 13h, com o card principal acontecendo a partir das 16h. Na luta principal da noite teremos o brasileiro Renato Moicano enfrentando seu maior desafio na categoria peso leve (70 kg) o francês Benoit Saint Denis. Renato tenta se estabelecer no top 10 do ranking da categoria.

Contrato pelo Ultimate desde 2014, o brasileiro tem um cartel no MMA com 19 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Dentro do UFC, Moicano fez 16 lutas, com 11 vitórias e 5 derrotas. O atleta vem de uma sequência de seis confrontos onde apenas em um deles não saiu vitorioso.

Esse será apenas a segunda vez na carreira que Renato fará parte da luta principal de um card no maior evento de MMA do mundo. O primeiro aconteceu em 2019, quando o atleta perdeu para o coreano Chang Sung Jung com menos de um minuto de combate.

Outros dois brasileiros também participam do evento de hoje. Joanderson “Tubarão” Brito, vem impressionando a todos com suas performances desde sua chegada ao evento. O atleta perdeu em sua estreia no UFC, mas depois ganhou cinco lutas seguidas, todas pela via rápida. Ele enfrentará William Gomis na categoria peso pena (66 kg), tentando se aproximar do ranking da divisão.

Gabriel "Fly" Miranda, tenta chegar a sua segunda vitória na organização ao enfrentar o francês Morgan Charriere. Essa luta também é válido pela categoria pesa pena.