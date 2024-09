Emerson Rodríguez treina como titular e pode receber chance no Vasco

Emerson Rodríguez pode ser titular do Vasco no domingo, contra o Cruzeiro - Foto: Matheus Lima/Vasco

Emerson Rodríguez pode ser titular do Vasco no domingo, contra o Cruzeiro - Foto: Matheus Lima/Vasco

Em treino realizado na manhã desta sexta-feira (27) no CT Moacyr Barbosa, o Vasco fez sua penúltima atividade antes da partida contra o Cruzeiro, no domingo, em Belo Horizonte. A atividade indicou que o time sofrerá mudança. O atacante colombiano Emerson Rodríguez treinou como titular e pode receber uma chance para o duelo.

Com uma atividade a ser realizada ainda em solo carioca, o técnico Rafael Paiva fará os últimos testes para definir o onze inicial para o jogo no Mineirão. A ponta-direita do Vasco tem sido o maior problema da equipe desde a lesão de Adson. Rayan foi quem mais atuou, mas erros graves em jogos recentes devem fazer o jovem perder espaço entre os titulares.

O provável Vasco que vai a campo encarar o Cruzeiro é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor), Lucas Piton, Hugo Moura, Sforza, Payet (Philippe Coutinho), Emerson Rodríguez, David e Vegetti.

