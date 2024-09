Botafogo recusou R$ 60 milhões por Igor Jesus antes mesmo do atacante estrear pelo clube

Convocado para a Seleção pela primeira vez na carreira pelo técnico Dorival Júnior na tarde desta sexta (27), para os confrontos das Eliminatórias diante de Chile e Peru, o atacante Igor Jesus vive ótima fase. Um fato curioso é que o jogador do Botafogo teve a chance de sequer estrear pelo Glorioso.

Aos 23 anos, Igor foi contratado do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, no meio do ano. Em fim de contrato, o atacante chegou sem custos ao Alvinegro. O camisa 99 passou perto de não jogar pelo clube, que recebeu uma proposta de quase R$ 60 milhões de outro clube dos Emirados Árabes um dia antes do vínculo com a equipe carioca começar a ser válido.

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, recebeu os valores. O diretor de gestão esportiva do clube, Alessandro Brito, declarou: "O contrato dele era válido a partir do dia 1º de julho. Dia 30 de junho, chegou uma proposta de 10 milhões de euros. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia ter recebido 10 milhões de euros. Daí tivemos que ir ao John. Ele perguntou o que achávamos e falamos: “É um jogador promissor, na nossa análise pode chegar até à Seleção Brasileira.” Poderíamos lucrar com ele sem ele vestir a camisa."

A diretoria do clube que fica no Brasil se surpreendeu com os valores apresentados. Textor decidiu, mesmo assim, confiar no desempenho do jogador. Por enquanto, ele tem seis gols e uma assistência com a camisa do Botafogo.