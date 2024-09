Capitão do Fluminense, Thiago Silva pede apoio da torcida na reta final do Brasileirão

Thiago Silva pede apoio para salvar o Flu da zona do rebaixamento na reta final do Brasileirão - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Através das redes sociais, o zagueiro Thiago Silva pediu o apoio dos torcedores do Fluminense na luta do time contra o rebaixamento no Brasileirão. O texto do capitão tricolor fala sobre a decepção da eliminação da Libertadores no meio de semana, para o Atlético-MG, e também cita união para a permanência do clube na elite.

"Foram duas noites bem complicadas e o sentimento de tristeza continua. Essa eliminação ainda vai doer por algum tempo, mas é necessário reconhecer e aprender que não jogamos bem o suficiente para avançar, diferentemente das oitavas. Apesar da frustração e do resultado negativo, ter vivido a emoção de disputar e defender o Fluminense na Libertadores novamente é algo que quero agradecer a todos que proporcionaram e viveram comigo essa oportunidade", escreveu o capitão do tricolor.

Thiago ainda afirmou que a união do time com o torcedor é fundamental para a permanência na Série A do Brasileirão: "Aos tricolores, meu carinho e agradecimento especial e agora, mais do que nunca, precisamos de vocês. Temos 12 finais pela frente e o Fluminense é a coisa mais importante nesse momento para todos nós! Nós passaremos, mas o Fluminense ficará e desta maneira, precisamos estar juntos para tirar o clube dessa situação que não merece. Estejam conosco nas arquibancadas, nas cidades... onde jogaremos nós seremos um só pela bandeira tricolor das Laranjeiras!"

No momento, o Fluminense ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro 2024. O clube está a um ponto do Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e ainda tem um jogo a menos. A equipe do técnico Mano Menezes encara o Atlético-GO, fora de casa, pela 28ª rodada da competição.