Torcida do Flamengo protesta no Galeão após eliminação da Libertadores

Flamenguistas jogaram pipocas no ônibus do elenco. - Foto: Reprodução

Na madrugada desta sexta-feira (27), os jogadores do Flamengo foram alvo de protestos de um grupo de torcedores, após a eliminação da Libertadores. O caso aconteceu no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Revoltados com a eliminação do Flamengo contra o Peñarol, nas quartas de final da Libertadores, flamenguistas jogaram pipocas no ônibus do elenco.

Prevendo a reação dos torcedores, um esquema de segurança já havia sido montado para evitar tumultos, o que permitiu que os atletas saíssem pelo terminal de cargas. A Polícia Militar também foi acionada para evitar confusões, juntamente com os seguranças do clube.

Uma das principais reclamações dos torcedores foi direcionada ao técnico Tite e à diretoria do clube. Durante a saída do time, rojões foram lançados em direção ao acesso do terminal de cargas. Em resposta ao protesto, a polícia utilizou balas de borracha para dispersar os manifestantes.

O Flamengo foi eliminado da competição após empatar em 0 a 0 com o Peñarol na última quinta-feira (25). Os uruguaios levaram a melhor no jogo de ida, vencendo por 1 a 0 no Maracanã.

O próximo compromisso do Flamengo será no Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Athletico-PR.