Brasil goleia Costa Rica e se classifica para ás quartas de final da Copa do Mundo de futsal

A seleção brasileira de futsal está classificada para as semifinais da Copa do Mundo após uma goleada de 5 á 0 em cima do time da Costa Rica, em jogo realizado nesta terça feira (24), no Uzbequistão. O Brasil chegou á 32 gols marcados e apenas dois sofridas na competição.

O time assim como ocorreu nos outros jogos do torneio, foi superior á seu adversário abrindo o placar logo aos 4 minutos da partida. No primeiro tempo a Costa Rica optou por ter uma postura mais defensiva, buscando atacar o Brasil nas chances de contra ataque que obtia.

Após tomar o segundo gol ainda no primeiro tempo, o time da América Central teve que tentar ser mais ofensivo e teve chances até de empatar a partida. Mas a seleção brasileira foi mais eficaz e não desperdiçou as chances criadas e chegou ao placar elástico.

Leia também:

Mãe é presa por suspeita de envenenar filhos de 2 e 3 anos em Niterói

Agentes penais aprendem haxixe dentro de salsichas em presídio na Zona Oeste do Rio

Nos números oficiais da partida, a Costa Rica finalizou apenas uma vez no gol, enquanto a seleção brasileira chutou nove bolas na meta adversária.

O Brasil volta a campo agora no próximo domingo (29), a seleção espera o vencedor entre Irã e Marrocos, que se enfrentam nesta quinta (26), para decidir quem vai á semifinal.