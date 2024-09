Vasco terá ajuda de empresa no processo de venda do potencial construtivo de São Januário

Vasco negocia com empresa para auxiliar na venda do potencial construtivo de São Januário - Foto: Divulgação/Vasco

Vasco negocia com empresa para auxiliar na venda do potencial construtivo de São Januário - Foto: Divulgação/Vasco

O Vasco conseguiu fechar recentemente com uma empresa de consultoria para ter auxílio no processo de venda do potencial construtivo do estádio de São Januário. A Primaz Corporate ajudará o clube a acelerar as negociações para viabilizar a reforma de sua casa.

Internamente, a diretoria do clube considera a contratação da empresa como um passo muito importante. O processo é considerado agora como "profissionalizado", segundo uma pessoa ligada ao clube.

Contratada para ajudar no processo, a Primaz se define como uma empresa que atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários. A empresa diz, em seu site, que já atendeu e auxiliou os principais fundos de investimentos, fundos de pensão e proprietários de grandes empreendimentos.

Nesta semana, o presidente Pedrinho disse que uma das negociações para a venda do potencial construtivo estava travada: "Não é fácil de vender, não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando."