Pelas redes sociais, Peñarol compartilha vídeo de torcedores e jogadores comemorando vitória sobre o Flamengo

Jogadores e torcedores do Peñarol comemoram vitória sobre o Flamengo, no Maracanã - Foto: Reprodução

A delegação do Peñarol embarcou no Aeroporto do Galeão na madrugada desta quinta-feira (19), após a vitória sobre o Flamengo, em pleno Maracanã. Os jogadores e os torcedores aproveitaram para festejar muito o resultado positivo na primeira partida das quartas de final da Libertadores.

A equipe uruguaia divulgou um vídeo onde o elenco celebra com cerca de 50 torcedores no local enquanto esperavam para embarcar e deixar o Brasil. Léo Fernández, um dos líderes do elenco, pulou e cantou ao lado do torcedores. O técnico Diego Aguirre ficou contido. Limitou-se apenas a sorrir, sem cantar ou mexer os braços.

Na publicação no Instagram, o Peñarol escreveu: "Juntos. Carboneros, passo a passo."

O segundo jogo das quartas de final está marcado para a próxima quinta-feira (26), às 19h, no Campeón del Siglo, em Montevidéu. O Rubro-negro precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Se vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.