Gabigol desfalca Flamengo contra o Peñarol; entenda!

O atacante Gabigol, do Flamengo, não jogará a partida contra o Peñarol nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores da América. Na terça-feira, o Ninho do Urubu informou que os exames feitos no atleta não constataram lesão na coxa direita. Entretanto, devido a uma fibrose na região, foi decidido que ele ficará fora da partida.

No último domingo (15), no jogo contra o Vasco, o atacante já havia reclamado de dores na coxa logo depois de entrar em campo. Como o time havia esgotado as possibilidades de substituições, Gabigol precisou continuar no jogo. De acordo com a nota divulgada pelo Flamengo, pode-se entender que, mesmo sem lesão, o incômodo é causado pela fibrose.

Até o momento, o jogador está trabalhando com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube, com o objetivo de prepará-lo para o restante da temporada.



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a Comissão Técnica optou pela precaução e não o relacionou para o duelo contra o Peñarol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada", informa o comunicado do Flamengo.

O técnico Tite tem apenas duas opções para substituir o atacante no jogo contra o Peñarol: Bruno Henrique e Carlinhos.