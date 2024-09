Italiano artilheiro da Copa do Mundo de 1990 morre aos 59 anos

O italiano ficou famoso após ser o artilheiro da Copa do Mundo de 1990, com seis gols - Foto: Reprodução/Instagram

O italiano ficou famoso após ser o artilheiro da Copa do Mundo de 1990, com seis gols - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-atacante Salvatore Schillaci, mais conhecido como Toto, morreu aos 59 anos nesta quarta feira (18), após anos de luta contra o câncer. O italiano ficou famoso após ser o artilheiro da Copa do Mundo de 1990, com seis gols.

Toto começou sua carreira no desconhecido Messina, time que atualmente joga a quarta divisão do futebol italiano. O jogador chamou a atenção e foi convocado para a disputa do mundial, onde finalmente alcançou o estrelato e levou a Itália até a terceira colocação do torneio.

O atacante ainda teve passagens por Juventus e Inter de Milão. Ao todo, ele fez 16 jogos pela seleção de seu país. O atleta se aposentou em 1997.

Leia também:

➣Polícia prende homem acusado de espancar e matar jovem em Itaboraí

➣ Mulher que esfaqueou o próprio filho é presa em flagrante

A Inter de Milão soltou um comunicado sobre o falecimento do atacante: "Ele fez uma nação inteira sonhar durante as Noites Mágicas da Copa do Mundo de 1990. A Inter de Milão está com a família Schillaci após o falecimento de Toto", dizia o texto.

Salvatore foi diagnosticado com câncer em 2022. Na semana de sua morte ele foi hospitalizado na cidade de Palermo. De acordo com o hospital ele estava recebendo tratamento para estabilizar sua frequência cardíaca.