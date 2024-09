Endrick e Gabrielly Miranda oficializam união: 'Enfim, casados'

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Endrick, de 18 anos, anunciou em suas redes sociais que está oficialmente casado com Gabriely Miranda, de 21 anos. A publicação foi compartilhada por ambos, mostrando cliques da ocasião. Endrick utiliza um terno e Gabriely um vestido branco. O casal aparece feliz e exibindo suas alianças.

Na legenda da postagem, o casal utilizou uma passagem da Bíblia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". Poucos minutos depois, acrescentaram: "Enfim, casados."

Endrick e Gabriely se mudaram recentemente para a Espanha, onde o jogador passou a defender o Real Madrid. A princípio, a ida da influenciadora para a Europa era algo incerto.

Na publicação do casamento no Instagram, os fãs deixaram mensagens de apoio e declararam torcer pela união do casal. Quem ainda não se manifestou foi a mãe de Endrick, Cíntia Ramos. Ela e a nora já se envolveram em algumas polêmicas recentes.